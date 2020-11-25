مرتزقة تركيا يختطفون امرأة ويستمرون بنهب محصول الزيتون في عفرين المحتلة

ووفق مصدر من ناحية جندريسه، الواقعة في عفرين المحتلة، فإن مرتزقة ما يسمون بالشرطة العسكرية التابعين للاحتلال التركي، أقدموا على اختطاف امرأة مسنّة من قرية بافلور التابعة لناحية جندريسه.

المصدر ذكر إن المرأة تدعى، شفيقة عيسى حمامة، وتبلغ من العمر 50 عاماً، واختُطفت من منزلها، وسط انقطاع المعلومات عن مصيرها والجهة التي اقتيدت إليها.

ويُذكر أن مرتزقة ما يسمون أحرار الشرقية، اختطفوا يوم أمس 4 مدنيين آخرين بينهم 3 نساء من القرية ذاتها، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر أن مرتزقة السمرقند، والسلطان سليمان شاه والمعروفة "بالعمشات" يفرضون أتاوة على أصحاب الزيتون في قرية، هيكجة، التابعة لناحية شيه، على كل أربعة صفائح زيت يفرضون أتاوة صفيحة (تنكة)، بالإضافة لسرقة مواسم الزيتون في القرية، وتقاسم مواسم سكان القرية معهم.

فيما قال المواطن (ج إ) من القرية إن المرتزقة يضيّقون الخناق على الأهالي، ويتقاسمون محاصيلهم الزراعية، ناهيك عن سرقتها أمام أنظارهم، وخوفاً من المستوطنين وأُسرالمرتزقة لم يستطيعوا أن يمنعوهم من السرقة.

(ف إ/سـ)

ANHA