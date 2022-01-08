مرتزقة تركيا يختطفون عدداً من المواطنين عقب تظاهرة منددة بواقعهم المعيشي

وشهدت مقاطعة كري سبي المحتلة وريفها يوم أمس، تظاهرة حاشدة؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وغلاء الأسعار من كهرباء وخبز ومواد تدفئة، وتنديداً بفساد ما يسمى "مجلس تل أبيض المحلي" التابع للاحتلال التركي.

وبحسب مصدر محلي، فإن هذه التظاهرة قوبلت بمنع مرتزقة الاحتلال المتظاهرين من الوصول إلى مقر ما يسمى "مجلس تل أبيض المحلي".

وأضاف المصدر أن المرتزقة شنوا عقب التظاهرة حملات اختطاف، طالت ٦ مواطنين بحجة التحريض على التظاهر ضد المجلس المحلي ووالي أورفا.

هذا وتشهد عدة مدن سوريا محتلة كالباب وسري كانيه وكري سبي تظاهرات منددة بالواقع الخدمي وغلاء الأسعار، والمطالبة بحل المجالس الفاسدة.

(ت ك/ج)

ANHA