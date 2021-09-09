مرتزقة تركيا يختطفون 5 مدنيين كرد في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من عفرين المحتلة أن مرتزقة الشرطة العسكرية التابعين للاحتلال التركي اختطفوا، منذ يوم الاثنين المنصرم، خمسة مواطنين من أهالي قرية جلمة التابعة لناحية جندريسه.

المصدر ذكر أسماء المختطفين وهم :رشيد بنفشة (28عامًا) ـ كينجو صبحي كينجو (27عامًا) ـ حسن صبحي علو ـ مصطفى أحمد موري ـ جيلو مصطفى جيرو".

وبيّن المصدر أن المرتزقة اقتادوا المختطفين إلى جهة مجهولة دون التمكن من معرفة مصيرهم.

وكثّف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الفترة الأخيرة عمليات الجرائم والانتهاكات بحق سكان عفرين الأصليين وتضييق الخناق عليهم بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة.

ويستمر المجلس الوطني الكردي ENKS، بأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية، بالترويج والتضليل عبر الوسائل الإعلامية التابعة لها، لعودة مهجري عفرين إلى ديارهم بوجود الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ف إ/سـ)

ANHA