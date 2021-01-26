وأكدت مصادر محلية لوكالتنا بأن المرتزقة وفي مساء 23 كانون الثاني الجاري أقدموا على التسلل إلى منزل المواطن حسين حنان من فوق سطح المنزل، في ناحية جندريسة في مقاطعة عفرين، وخطفوا ابنته خالدة التي تعاني من الصم والبكم.

وحول تفاصيل الجريمة، أفادت المصادر أن المرتزقة أقدموا على خلع باب الدرج من فوق السطح وتسللوا إلى منزل المواطن حسين حنان، وعندما شعر بهم أهل المنزل، أقدم المرتزقة على رش مواد مخدرة ومنومة على وجوههم، ثم خطفوا ابنتهم خالدة ولاذوا بالفرار.

وبحسب المصادر أن العائلة هي بالأصل من قرية يلانقوز، ولكن لكثرة المضايقات من المرتزقة وطردهم فيما بعد من منزلهم اضطروا للذهاب إلى ناحية جندريسة واستئجار شقة هناك.

يذكر أن المواطن حسين حنان كان قد اختطف من قبل المرتزقة بداية احتلال عفرين، وبقي فترة طويلة في سجون المرتزقة ثم اطلقوا سراحه بعد دفع فدية مالية.

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ANHA