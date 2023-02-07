مرتزقة تركيا يهربون نظراءهم الدواعش من سجن في عفرين المحتلة

علمت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن نحو 20 عنصراً من مرتزقة داعش تم تهريبهم من سجن راجو في عفرين المحتلة بتواطؤ من مسؤولي السجن.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الذين تم تهريبهم من سجن راجو هم من مرتزقة داعش فقط، بتواطؤ مباشر من مسؤولي السجن، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 – 3000 دولار أميركي لقاء العنصر الواحد، بينما دفع البعض مبالغ مالية وصلت لحد 10 آلاف دولار أميركي حتى تمكنوا من الهروب.

ويضم السجن العشرات من المواطنين من أبناء عفرين المحتلة الذين جرى خطفهم من قبل.

ويقع السجن على مقربة من الحدود التركية السورية، كما أن راجو يوجد فيها انتشار أمني كثيف على مداخل ومخارج الناحية، ويستحيل هروب السجناء بسهولة، إلا بتواطؤ من مسؤولي السجن.

وقد تكون دولة الاحتلال التركي قد سجنت بضع مرتزقة من داعش، لكن كبار متزعمي المرتزقة يسرحون ويمرحون في المناطق السورية التي تحتلها تركيا.

وقُتل زعيم مرتزقة داعش السابق، أبو إبراهيم القرشي شباط 2022، في غارة أميركية في إدلب الخاضعة لسيطرة النصرة المدعومة من قبل تركيا، كما قُتل سلفه، أبو بكر البغدادي، في إدلب أيضاً، تشرين الأول عام 2019.

(م ش)