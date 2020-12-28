مرتزقة تركيا يهدّدون أهالي شيراوا بطردهم من ديارهم وتهجيرهم قسراً من قراهم

أفادت مصادر من قرى ناحية شيراوا المحتلّة في مقاطعة عفرين، أنّ مرتزقة "فيلق الشام" التابعة للاحتلال التركي، أقدمت على تهديد أهالي قرى ناحية شيراوا المحاصرة بتهجير سكانها الأصليين قسراً من ديارهم.

وأكّدت المصادر أنّ مرتزقة "فليق الشام" والتي تعمل بأمرٍ مباشرٍ من قبل الاستخبارات التركية، أقدمت على تهديد سكان قرى ناحية شيراوا بطردهم من ديارهم قسراً، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الحصار.

وبيّن المصدر أنّ القرى التي تعرّض سكانها للتهديد بالهجرة من قراهم هي قرى باصوفان، بعية، برج حيدر، كباشين وبرادة.

ومنذ الرابع من شهري كانون الأوّل الجاري تفرض مرتزقة فيلق الشام وفرقة الحمزة حصاراً خانقاً على قرى شيراوا، بعية وباصوفان وكباشين، كما أقدمت على إطلاق حملة اختطاف واسعة في تلك القرى، في إطار سياسة التضييق على الأهالي المدنيين.

ويُذكر أنّ مرتزقة جيش الاحتلال التركي اختطفوا المواطنة الإيزيدية غزالة منان حسين 45 عاماً، من أهالي قرية باصوفان، حيث لا يزال مصيرها مجهولاً.

(ف إ)