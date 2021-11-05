مرتزقة تركيا يهاجمون عشيرة البوبنا ويخطفون شيخها ويهددون من تبقى بالطرد من عفرين

وشن مرتزقة الجبهة الشامية التابعين لتركيا، حملة دهم واختطاف بحق أبناء عشيرة البوبنا العربية في عفرين، يوم أمس، وحاصروا منازل أبناء العشيرة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مرتزقة الجبهة الشامية التابعين لتركيا، بقيادة المرتزق” ع.أ” داهموا منزل رئيس عشيرة البوبنا “فارس الشيخ” على مدخل مدينة عفرين.

وترافقت عملية المداهمة بإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة نجل رئيس العشيرة بجروح بليغة نقل على إثرها الى مشافي عفرين وهو بحالة حرجة، كما أصيب في عملية المداهمة عدد من نساء والرجال بجروح متعددة.

واختطف المرتزقة رئيس العشيرة "فارس الشيخ" واقتادوه إلى جهة مجهولة، وهددوا من تبقى من أبناء رئيس العشيرة بالاختطاف والتهجير إلى مناطق أخرى؛ أسوة بعشيرة البو خميس الذين تم طردهم من منازلهم وتهجيرهم من قبل أحد قادات مرتزقة الجبهة الشامية المدعو “ع.ك” في وقت سابق.

هذا وكان مرتزقة فرقة الحمزة التابعين لتركيا، سرقوا يوم أمس 50 رأساً من الأغنام تعود لراعٍ، كان يرعاها بين قريتي كيمار المحتلة ومياسة في ناحية شيراوا في ريف عفرين الشمال الغربي، كما اعتدوا عليه بالضرب المبرّح.

وفي مدينة عفرين أقدم المرتزقة على طرد مواطنة أرملة من أهالي قرية جوقة من منزل شقيقها، حيث جرى الاستيلاء على أثاث المنزل وإسكان إحدى أسر المرتزقة في المنزل.

(ح)