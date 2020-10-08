مرتزقة تركيا يبدؤون سرقة محصول الزيتون هذا العام في عفرين

أفادت مصادر موثوقة لوكالتنا أن مرتزقة الجبهة الشامية وفرقة الحمزات المسيطرة على الأراضي الممتدة بين قريتي ميركان وناحية موباتو عمدوا إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز لسرقة ما يجنيه الأهالي من موسم الزيتون.

وأكدت المصادر أن المرتزقة سرقوا ما يقارب الـ 100 جرش زيتون من منطقة سهل موباتا وحدها، كما قاموا بنهب محصول المواطن أحمد حسو أمام عينيه، وهو من سكان قرية ميركان.

ويشير المصدر إلى أن أغلب الأسر، التي نُهب موسمها، تعتمد بشكل رئيس على جني الزيتون لتلبية احتياجاتها على مدار العام، وهذا ما سيؤثر سلبًا على حالتهم الاقتصادية وسيضطرون إلى الاقتراض من الأقارب للاستمرار بالعيش.

يذكر أنه وفي العامين المنصرمين من الاحتلال، تمت سرقة محصول الزيتون من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وتم تصديره إلى الدول الأوربية على أنه منتج تركيّ.

كما وتقوم المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بقطع الأشجار الحراجية وأشجار الزيتون والأنواع المثمرة الأخرى وتقوم ببيعها في أسواق المناطق المحتلة.

(م ع/ج)

ANHA