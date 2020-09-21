مرتزقة تركيا تصعد من هجاتها على شمال اللاذقية والقوات الحكومية ترد

نفذت القوات الحكومية قصفاً مدفعياً استهدف مواقع المرتزقة على محاور قرية عين عيسى بجبل التركمان شمالي اللاذقية، وبلدة كنصفرة وقرى بليون والموزرة ومحيط احسم بمنطقة جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيدٍ متصل، قتلت المرتزقة عنصر من القوات الحكومية، فجر اليوم، قنصاً على محور قرية بالا في ريف حلب الغربي، تزامنًا مع استهدافات بالرشاشات الثقيلة على المحور ذاته.

وفي سياق ذلك، استهدفت المرتزقة ريف إدلب تجمعات القوات الحكومية في بلدة كفرنبل بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

هذا وشهدت منطقة "خفض التصعيد"، اليوم، قصف متبادل بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا، بالتزامن مع محاولات للقوات الحكومية للتقدم في غربي حلب وفي ريف إدلب.

(ش ع)