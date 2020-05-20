مرتزقة تركيا تقصف ترهونة بالغراد وترامب وماكرون يعبران عن قلقهما

وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين اتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد.

وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا أيضا التقدم الذي يتحقق في إعادة فتح الولايات المتحدة وفرنسا إضافة إلى الاقتصادات العالمية التي تضررت بفعل إجراءات العزل العام بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال ترامب إنه يتطلع لاستضافة زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع قريبا.

وكانت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز قالت أمس الثلاثاء إن حكومة الوفاق لم تتقيد بوقف النار المعلن، ودعت إلى الالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وقال الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إن ميليشيات طرابلس التابعة لحكومة فائز السراج، والمرتزقة الأتراك، استهدفوا مدينة ترهونة غربي البلاد بصواريخ غراد.

وأشار بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، الأربعاء، أن أحد الصواريخ سقط في مدرسة صلاح الدين الابتدائية، ولم تسجل أضرار بشرية ناجمة عن إطلاق الصواريخ.

وأوضح البيان أن ميليشيات طرابلس، التابعة لحكومة فايز السراج، والمرتزقة الأتراك شنوا هجوما فجر الأربعاء على منطقة الأصابعة في الجبل الغربي، إلا أن القوات المسلحة وسلاح الجو الليبي أحبطوا هذا الهجوم.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن سلاح الجو تمكن من توجيه ضربات دقيقة للميليشيات الموالية لتركيا على أطراف مدينة غريان، 70 كلم جنوبي طرابلس.

وأضاف أن الضربات الجوية خلفت عشرات القتلى في صفوف الميليشيات، من بينهم قائد ميليشيات غريان محمود الغصري، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 20 آلية عسكرية.

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن الجيش الوطني الليبي، ليلة الأربعاء، عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، وذلك لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان وإعطاء فرصة لاستعداد المواطنين لعيد الفطر.

(ي ح)