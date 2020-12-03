مرتزقة تركيا تختطف اثنين من أهالي قرية أنقله في عفرين المحتلة

وبحسب ما نقله مصدر من داخل ناحية شيه لمراسل وكالتنا، فإن مرتزقة ما يسمون بالشرطة العسكرية التابعين للاحتلال التركي أقدموا، يوم أمس، 2كانون الأول، على اختطاف اثنين من أهالي قرية أنقله.

المصدر ذكر أسماء المختطفين وهم كل من إبراهيم حسين إليكو (32 عامًا) ودليل رشيد إليكو (28 عامًا)، وقال إن مصيرهم لا يزال مجهولًا إلى الآن.

ويذكر أن مرتزقة الاحتلال التركي قد أطلقوا سراح عدد من المدنيين الذين اختطفوهم من قرية بعدينا في ناحية راجو، قبل يومين، بعد إجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية كبيرة كفدية.

وتكثر في المناطق التي تحتلها تركيا، وخاصة عفرين، عمليات خطف المدنيين والقتل وسرقة ممتلكات المدنيين والاستيلاء على منازلهم، وسط حالة فلتان أمني تعيشها تلك المناطق.

(سـ)

ANHA