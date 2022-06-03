مرتزقة تركيا تعتدي بالضرب على جميع أفراد أسرة من ناحية جندريسه

وقالت المصادر بإن مرتزقة ما تسمى الفرقة 21 بقيادة المرتزق "أبو صدام" المنحدر من جبل الزاوية بريف مدينة إدلب، أقدمت على الاعتداء بالضرب المبرح على جميع أفراد أسرة المواطن (صبحي ككمان)، المجاور منزله لحاجز مرتزقة الفرقة 21 وسط الناحية.

وأشارت المصادر إلى أن المرتزقة أطلقوا الرصاص الحي صوب المنزل المواطن (صبحي ككمان) وتوجيه الشتائم له، الإضافة لتهديده بطرده من منزله مع جميع أفراد عائلته.

يذكر إن المواطن صبحي من أهالي قرية حمام التابعة لناحية جندريسه، يقطن في مركز الناحية منذ القدم، ويعاني من مضايقات من قبل مرتزقة الاحتلال التركي منذ أول أيام احتلال المنطقة.

(ج س/ك)

ANHA