مرتزقة سمرقند يختطفون 7 مدنيين بينهم طفلان في عفرين

تشهد مقاطعة عفرين بعد احتلالها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، كل يوم، العديد من حالات الاختطاف من قبل فصائل المرتزقة.

مصادر خاصة من داخل مدينة عفرين أفادت لمراسلة وكالتنا، أن مرتزقة كتيبة سمرقند التابعة للاحتلال التركي أقدموا قبل يومين على اختطاف 7 مواطنين بينهم طفلان من قرية مازن (زوق الكبير) التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

وبحسب المصادر، فإن المعتقلين هم كل من "أحمد عزيز وابنه خالد عزيز، عبدالكريم حمادة وابنه ريزان حمادة، نزار شكري جيلو، أما الطفلان فلم يتم التعرف على هويتهما".

وقال إن حالة الشاب خالد ابن أحمد عزيز تدهورت، وتم نقله إلى إحدى مشافي في مدينة عفرين، وأن المواطن عبدالكريم حمادة، 65 عامًا في وضع حرج، وطريح الفراش، ويرفض التداوي في مشافي الاحتلال، بسبب شدة التعذيب.

المصدر أكد أن مرتزقة سمرقند طلبوا من هؤلاء المختطفين التوجه إلى فيلا أحمد شفيق يوسف، التي حولوها لمركزًا للتحقيق لهم في قرية روطا التابعة لناحية ماباتا، بحجة تنظيف المكان من الأعشاب والقمامة، وعندما رفضوا قام المرتزقة باختطافهم.

وذكر المصدر أن المختطفين دفعوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

(م ح/س و)

ANHA