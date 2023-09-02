سرق مرتزقة المدعو نواف البشير محتويات المؤسسات الخدمية وحرقها في ريف دير الزور.

وحسب الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الافتراضي التي نشرت من ريف دير الزور الشرقي، فإن مرتزقة البشير قاموا بسرقة محتويات محطة تنقية المياه في بلدة الذيبان بريف دير الزور الشرقي والتي كانت تحوي مادة الكلور اللازمة لتنقية مياه المحطة، كما سرقت خزانات المياه وعمدت على تكسير وسرقة أبواب ونوافذ المحطة وحرق المولدات التي كانت تخدم الأهالي.

وهذه التصرفات مشابهة لما قام به مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين وسري كانيه وكري سبيه بعد احتلالها، حيث سرقوا الماشية والدجاج والجرارات الزراعية وكابلات الكهرباء وأواني المنازل.

(م ش)