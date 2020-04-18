مرتزقة جبهة النصرة تفتح خطاً للتجارة مع النظام في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه يجري التحضير لافتتاح معبر تجاري بين هيئة تحرير الشام وقوات النظام بالقرب من مدينة سراقب على طريق “m4” شرق إدلب.

هذا وتعاني المناطق التي يحتلها مرتزقة تحرير الشام” من ارتفاع أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية، فيما سيساهم المعبر في ارتفاعها أكثر بسبب زيادة الطلب، في حين يرفد النظام بالسلع الاستهلاكية والعملات الأجنبية.

ويأتي فتح المعبر رداَ على مناشدات المواطنين بإغلاق جميع المعابر مع مناطق سيطرة النظام بعد تفشي وباء “كورونا” في مناطقهم.

وفي نفس السياق رصد المرصد استياء أهالي وسكان إدلب وريفها من افتتاح المعبر الذي يعدّ اعترافاً ضمنياً بسيادة النظام على المنطقة التي سيطر عليها خلال سنة من المعارك مع المرتزقة المدعومة من تركيا.

يذكر أن القوات الحكومية تمكنت خلال شهر فبراير/شباط الماضي من التقدم في محور سراقب شرق إدلب، وسيطرت على قرية النيرب الواقعة عند أوتوستراد حلب – اللاذقية الدولي، ووصلت إلى أوتوستراد الـM4 وتمكنت من تخطيه.

(آ س)