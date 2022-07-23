مرتزقة هيئة تحرير الشام تقتحم مقرات  لمرتزقة

وانتشرت مؤخراً مرتزقة هيئة تحرير الشام في قرى ناحية شيراوا جنوب مقاطعة عفرين المحتلة، وتحديداً على خطوط التماس مع قوات حكومة دمشق.

هذا وبتعليمات من قبل الاستخبارات التركية انتشرت مرتزقة هيئة تحرير الشام في عدة قرى في عفرين، بعد اشتباكات مع مرتزقة الجبهة الشامية في الفيلق الثالث، التابعين للاحتلال التركي.

وبحسب مصادر من المنطقة "فإن نحو أكثر من 1000 مرتزق من هيئة تحرير الشام انتشروا في ناحية شيراوا، وتنوي شن هجوم على مدينة حلب".

وتعد ناحية جندريسه والتي تقع على تخوم القرى التابعة لمدينة إدلب إدارياً والتي تسيطر عليها تحرير الشام بوابة لانتشار مرتزقتها في مقاطعة عفرين المحتلة.

(ج س/سـ)

ANHA