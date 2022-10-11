مرتزقة هيئة تحرير الشام تدخل عفرين وجيش الاحتلال التركي يستنفر قواته في القواعد العسكرية

قالت مصادر محلية بأن مرتزقة ما تسمى "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقاً دخلت قرى ناحية شيراوا قادمين من مناطق إدلب، بعدما توعدوا بدخول مقاطعة عفرين المحتلة، في ظل الاشتباكات العنيفة المستمرة بين مرتزقة الشامية والحمزة في قرى ناحية شيراوا وجندريسه.

وأكدت مصادر بوجود استنفار كبير في القواعد العسكرية لجيش الاحتلال التركي في عفرين المحتلة مع الإعلان عن دخول هيئة تحرير الشام إلى عفرين.

هذا وسيطرة مرتزقة الجبهة الشامية ومرتزقة "حركة نور الدين الزنكي" على مقرات مرتزقة فرقة الحمزة في قرى (بابليت - كوكبة - تلفة - كفر زيت - فريرية - تل حمو - فقيرا - قجوما) التابعة لناحية جندريسه، وذلك بعد معارك طاحنة بين المجموعات المرتزقة.

هذا ولا تزال الاشتباكات مستمرة في قرى برج عبدالو وباسوطة وعين دارة التابعة لناحية شيراوا.

والجدير بالذكر فإن الاشتباكات اندلعت بين مرتزقة الجبهة الشامية وفرقة الحمزة في مركز مدينة الباب المحتلة بريف حلب الشرقي مساء أمس لتمتد لقرى عفرين المحتلة، على خلفية اغتيال الناشط الإعلامي (أبو غنوم) وزوجته في مدينة الباب

(ج س)