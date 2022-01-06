مرتزقة داعش يستهدفون قوات دمشق وغارات روسية على المنطقة

واستهدف مرتزقة داعش، اليوم الخميس، سيارة تقل عناصر من قوات حكومة دمشق بالرصاص وقذائف الـ "آر بي جي" في بادية الرصافة شمال شرق الرقة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من الأخيرة وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين تتناوب عدة مقاتلات روسية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم على استهداف مواقع يتحصن فيها مرتزقة داعش في بادية الرصافة بريف الرقة.

وفي 3 كانون الثاني/ يناير، استهدف كمين لمرتزقة داعش عناصر من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في البادية السورية، إذ استهدف الكمين رتلاً عسكرياً مؤلفاً من عدة آليات، وذلك قرب الحدود الإدارية بين بادية حمص الشرقية وبادية دير الزور الشرقية، في مناطق محطات ضخ النفط “T2،T3″، الأمر الذي أدى إلى سقوط خسائر بشرية، حيث تسبب الكمين الذي جرى بالأسلحة الرشاشة بمقتل 9 عناصر في قوات حكومة دمشق و"الفيلق الخامس" ومجموعات أخرى، وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.

وعلى الرغم من الدعم الجوي المكثف من قبل الطيران الحربي الروسي، إلا أن قوات حكومة دمشق والموالين لها لم يستطيعوا القضاء على مرتزقة داعش في البادية حتى الآن.

(د ع)