مرتزقة داعش ينصبون كمينًا لقوات نيجيرية شمال شرق البلاد

وأفادت المصادر بأن مرتزقة ما يعرف بـ"ولاية غرب أفريقيا" التابعين لداعش، قد فتحوا النّار من أسلحة رشّاشة وأطلقوا قذائف صاروخيّة على قافلة من الجنود وعناصر موالين لها، في قرية كويمتي، على بعد 60 كيلومترًا شمال العاصمة الإقليمية مايدوغوري.

وصرّح أحد المصادر الأمنية لوكالة فرانس برس إن "خمسة جنود وعنصرًا قُتلوا في الكمين"، وأضاف لاحقًا أنّ "حصيلة القتلى ارتفعت إلى ثمانية".

وفي السياق، أكّد مصدران آخران الحصيلة نفسها، وأشارا إلى إصابة أربعة من المرتزقة بجروح خطرة في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

وكانت القافلة في طريقها إلى بلدة باغا على ضفاف بحيرة تشاد، على بُعد حوالي 140 كم، في إطار حراسة أمنيّة لحاكم الولاية، باباغانا أومارا زولوم، الذي سافر بطائرة مروحية في وقت سابق من اليوم، لتوزيع الطعام على السكان الذين عادوا إلى البلدة التي يقطنها صيادون قبل شهرين، بعد ست سنوات من فرارهم من هجوم دامٍ، حسبما أفادت المصادر.

ويشار إلى أن ما تسمى "ولاية غرب إفريقيا" التابع لداعش انشق عن جماعة "بوكو حرام" عام 2016.

(س ر)