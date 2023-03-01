مرتزقة داعش يختطفون 5 أشخاص غربي العراق والعثور على اثنين منهم جثتين محروقتين

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باختطاف 5 أشخاص بظروف غامضة بينهم منتسبون، في ناحية النخيب (الرجابية) في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأضاف المصدر حسب ما نقلته وكالة روج نيوز، أنه "تم العثور على جثتين من المخطوفين محترقة بجانب سيارة واختفاء الآخرين".

من جانبه أفاد مصدر أمني في قيادة حشد محافظة الأنبار، بأن مرتزقة داعش قتلوا اثنيْن من المخطوفين الخمسة الذين تم اختطافهم من غربي الأنبار.

وقال المصدر حسب ما نقلت وكالة المعلومة إن "عناصر عصابات داعش الإجرامية أقدمت على قتل اثنين من المخطوفين الخمسة الذين تم اختطافهم أثناء تنقلهم بعجلة (سيارة) مدنية في منطقة ناحية النخيب غربي الأنبار، ولم يعرف لحد لغاية الآن مصير بقية المخطوفين".

وأضاف أن "القوات الأمنية تلاحق المتورطين بعملية الاختطاف في مناطق ذات تضاريس معقدة"، مبيناً أن "القوات الأمنية عثرت على عجلة (سيارة) محروقة يعتقد أنها تعود للمخطوفين، مؤكداً أن "عملية ملاحقة المتورطين بعملية الاختطاف مازالت مستمرة بانتظار نتائج العملية ومعرفة المزيد من التفاصيل حول حادثة الاختطاف".

(د ع)