مرتزقة داعش يهددون المدنيين في دير الزور

وتنشط خلايا مرتزقة داعش في مناطق ريف دير الزور، وتتسبّب في مقتل المدنيين، بينما تستهدف عمليات اغتيال تقوم بها وجهاءَ العشائر العربية، بعد الخسائر التي أُلحقت بهم ودحرهم في آخر معاقلهم بدير الزور على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وفي تهديد مباشر للمدنيين، عثر أهالي بلدة الشحيل ـ صباح اليوم ـ على رأس(مقطوع) لشخص مجهول الهوية، وُضعت تحته لافتة تحمل تهديدات للمدنيين.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي قد أطلقت عملية مشتركة واسعة النطاق ضد خلايا داعش، وذلك في الرابع من شباط الجاري، في ريف دير الزور وصولًا إلى الحدود العراقية السورية، أسفرت عن اعتقال العديد من عناصر المرتزقة.

( ف ع/سـ )

ANHA