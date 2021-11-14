مرتزقة داعش يهاجمون مواقع لحكومة دمشق في بادية حمص الشرقية

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مرتزقة داعش هاجموا مواقع لقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، خلال الساعات الفائتة في محيط تدمر ببادية حمص الشرقية، حيث جرت اشتباكات بين الطرفين، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كما عمد المرتزقة إلى خطف اثنين من رعاة المواشي في منطقة التليلة الواقعة على بعد أكثر من 25 كم شرق مدينة تدمر، بالإضافة إلى سرقة عشرات رؤوس المواشي أيضاً.

المرصد السوري كان قد وثق أمس، مقتل 13 من عناصر “أسود الشرقية الشعيطات” الموالين لحكومة دمشق، بالإضافة إلى جرح آخرين منهم، في كمين لمرتزقة داعش في بادية المسرب بريف دير الزور الغربي.

(ش ع)