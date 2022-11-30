جاء ذلك خلال تسجيل صوتي نشر اليوم الأربعاء، من قبل المتحدث باسم مرتزقة داعش المدعو "أبو عمر المهاجر" وبثته حسابات تابعة لمرتزقة داعش على تطبيق " تيليغرام"، وقال إن" زعيمهم قتل أثناء المعارك" دون أن يشير إلى مكان وتوقيت مقتله

هذا وأعلن أن مرتزقاً يدعى أبو الحسين الحسيني القرشي قد تولى منصب زعيم داعش بدلاً عنه.

وكان زعيم مرتزقة داعش أبو الحسن القرشي قد تولى زعامة مرتزقة داعش بعد مقتل "عبد الله قرداش أو كما عرف بـ أبو إبراهيم القرشي في عملية للقوات الأمريكية في بلدة أطمة المحتلة من قبل الاحتلال التركي، خلال شهر شباط الماضي، وحينها قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لقوات سوريا الديمقراطية لمساعدتهم في عملية قتل زعيم مرتزقة داعش.

وكان قرداش أيضاً قد تولى زعامة مرتزقة داعش بعد مقتل زعيم المرتزقة أبو بكر البغدادي في عملية مشتركة للقوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، بتاريخ 27 تشرين الأول 2019 قالت قوات سوريا الديمقراطية في مؤتمر صحفي:

"نتيجة العمل الحساس والدقيق المشترك لأكثر من ٥ أشهر بين الاستخبارات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية (Ewlekarî) والقوات الأمريكية، وبالتنسيق على أعلى المستويات، تم القضاء على رأس تنظيم داعش الإرهابي المدعو "أبو بكر البغدادي" في عملية مشتركة اليوم فجراً بالقرب من إحدى القواعد العسكرية التركية في قرية باريشا في الريف الشمالي لمحافظة إدلب".

(سـ)