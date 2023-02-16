مرتزقة أنقرة يمنعون المتضررين من الزلزال من العبور إلى مناطق الإدارة الذاتية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مرتزقة أنقرة منعت 1000 شخص بين رجل وامرأة وطفل من المرور من المناطق المحتلة من قبل تركيا إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق وسوريا، وذلك عبر اغلاق نقاط العبور.

وأشار المرصد إلى أن قرار المنع استغله المهربون وطلبوا مبالغ طائلة لتهريب كل شخص تتراوح بين 200 – 1000 دولار أميركي.

ويذكر إن الادارة الذاتية أعلنت اليوم الخميس سحب المساعدات التي جهزتها لإرسالها إلى المناطق المنكوبة في شمال غرب سوريا، وذلك بعد مرور أكثر من 7 أيام على إعاقة وصولها من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

(م ش)