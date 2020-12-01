مرتزقة المحتل التركي تختطف 7 شبان في كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر، فإن مرتزقة الاحتلال التركي شنوا، يوم أمس، حملة تفتيش وعمليات اختطاف، طالت 4 أشخاص من قرية القيصرية في ريف مقاطعة كري سبي الجنوبي.

وبيّن المصدر أن الاشخاص الذين اختُطفوا جميعهم من عشيرة الهنادة.

وبحسب المصدر، فإن مرتزقة "الجبهة الشامية" اعتقلوا 3 أشخاص من ريف تل أبيض الشرقي، وجميعهم من عشيرة المشهور.

هذا واندلعت اشتباكات قوية في الـ 28 من الشهر المنصرم في حي تل أبيض الشرقي بين عشيرة المشهور وعناصر من مرتزقة الجبهة الشامية، أسفرت عن مقتل شاب يعمل في محل الاتصالات يدعى بشار السعد، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين على خلفية إطلاق نار عشوائي في الشوارع وحدوث مشادات كلامية بين الأهالي والمرتزقة

وتجدر الإشارة إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي منذ 3 أيام بمداهمة منازل المدنيين واختطافهم، وقد بدأت هذه المداهمات ابتداءً من ريف ناحية عين عيسى المحتل باتجاه مقاطعة كري سبي.

(م أ/ج)

ANHA