مرتزقة الحمزات يختطفون 5 مواطنين من عفرين المحتلة

وقال مصدر من ناحية بلبلة لوكالتنا إن مرتزقة الحمزات خطفوا 5 مواطنين قرية بيكه التابعة لناحية بلبلة في مقاطعة عفرين المحتلة.

وِأشار المصدر إلى أن مرتزقة الحمزات خطفوا بتاريخ 12 تشرين الثاني كلًّا من إبراهيم محمد محو البالغ من العمر (28) عامًا، وخير الدين محمد شيخموس البالغ من العمر (31) عامًا ومحمد درويش البالغ من العمر (70) عامًا وأحمد محمد شيخموس البالغ من العمر (20) عامًا وشيار محمد شيخموس البالغ من العمر (28) عامًا.

ولا يزال مصير المخطوفين مجهولًا.

هذا وتشهد مقاطعة عفرين المحتلة حالات قتل واختطاف بشكل شبه يومي، منذ بداية الاحتلال التركي للمقاطعة في آذار عام 2018.

(م)

ANHA