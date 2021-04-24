مرتزقة الدّفاع الوطنيّ تستغلّ الهدنة وتحشد قواتها في حي طيّ

وأشار مراسلنا نقلاً عن أكثر من مصدر ميداني بأنّ مرتزقة الدفاع الوطني بدأت منذ ساعات المساء الأولى بتجميع قواتها العسكرية في كل من قرية الدمخية الكبيرة الواقعة جنوبي غربي مدينة قامشلو وبالقرب من مدرسة عباس علاوي وخزان مياه حي طي.

وأشار مراسلنا بأنّ المصادر أكّدت بقيام المرتزقة بدعم مرتزقتها بالأسلحة والذخيرة في نفس الوقت ضمن خطوط التماس.

وقالت المصادر بأنّ المرتزقة استغلت الهدنة لتزويد مرتزقتها بالأسلحة والمرتزقة، وأنّها تستعد لاستهداف نقاط قواتهم الّتي سيطرت عليها مؤخّراً في حي طي ونقاطها الأمنية على حزام المدينة الجنوبي ونقاطها الأمنية بالقرب من بلدة كرباوي (أبو رأسين) جنوب غربي المدينة في مسعى منها توسيع رقعة هجماتها واستهدافها.

ويذكر أنّ هدنة وقف إطلاق النار بحيّ طي بدأت يوم أمس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وتمّ تمديدها اليوم حتّى صباح يوم غدٍ الساعة العاشرة صباحاً تلبية من قوى الأمن الداخلي لوساطة قوات سوريا الديمقراطية والشرطة العسكرية الروسية التي تعمل على الحدّ من الاشتباكات بين الطرفين حتّى الوصول إلى حل كامل.

(إ)

ANHA