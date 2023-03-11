مرتزقة الاحتلال يؤجرون منازل سكان عفرين بعد الاستيلاء عليها

حصل مراسل وكالتنا، ومن مصادر خاصة داخل مدينة عفرين المحتلة على معلومات تؤكد قيام ما تسمى مرتزقة "السلطان عثمان" وبالتعاون مع فرقة " الحمزة" التابعين للاحتلال التركي بتأجير منازل أهالي عفرين للمستوطنين.

المعلومات التي حصل عليها مراسلنا، أرفقت بوثائق (عقود إيجار) بين المرتزقة والمستوطنين (المستأجرين) من خارج عفرين.

ومنذ تهجير أهالي عفرين نتيجة العدوان التركي واحتلاله للمدينة والنواحي التابعة لها، استولى مرتزقة الاحتلال التركي على منازل السكان الأصليين وحولوا الكثير منها لمقرات لهم، إضافة لبيع عدد منها بأسعار زهيدة ونشرت وكالتنا قبل الآن تقارير عن ذلك.

(ج س/سـ)