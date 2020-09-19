مرتزقة الاحتلال يطلقون النار على المدنيين وأنباء عن إصابات شرقي سري كانيه

وذكرت مصادر خاصة ومطلعة لمراسل وكالة أنباء هاوار أن خلافاً نشب بين أهالي قرية علوك 10 كم شرقي مدينة سري كانيه ومرتزقة الاحتلال التركي.

وأوضح أن سبب الخلاف الحاصل بين أهالي القرية والمرتزقة يعود إلى إقدام مرتزقة الاحتلال التركي على سرقة دراجة نارية تعود لأحد المدنيين في القرية مساء اليوم السبت.

وأشار المصدر لمراسلنا " إلى أنه وبعد احتجاج المدنيين ضد المرتزقة وضد انتهاكاتهم، أقدم المرتزقة على إطلاق النار بشكلً مباشر على المدنيين العزل، ما أسفر عن عدد من الإصابات بين المدنيين.

وذكر المصدر أن بين المصابين حالات حرجة تم نقلهم إلى داخل الأراضي التركية لتلقي العلاج، كما نقل آخرون إلى مشفى سريه كانيه.