مرتزقة الاحتلال يطالبون بفدية مقابل إطلاق سراح إحدى المختطفات في عفرين

وكانت مواجهات قد نشبت بين مرتزقة "فرقة الحمزات" ومجموعات مرتزقة أخرى تابعة أيضاً للاحتلال التركي، بتاريخ 28 أيار الماضي، حيث تمت مداهمة إحدى مقرات "الحمزات"، وتم العثور على نساء من عفرين مختطفات لديهم، ومن بينهن الشابة روكن منلا محمد، 28 عاماً.

روكن منلا محمد، اختُطفت مع زوجها كاوا جميل عمر 34 عاماً من قرية داكري التابعة لناحية ماباتا في مقاطعة عفرين المحتلة في شهر أيلول 2018.

وكان المرتزقة قد طلبوا من روكن العمل معهم، وبعد رفضها قاموا باختطافها، ومن ثم اعتقلوا كافة أفراد أسرتها، وبحسب الأسرة فإن روكن محتجزة في "سجن القلعة" بقرية باسوطة التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين.

واعتقل مرتزقة فرقة الحمزات والد روكن، منان منلا محمد وشقيقها طاهر منلا محمد 22 عاماً، وابن عمها عبد الكريم منلا محمد"، بعد أسبوع من اختطاف روكن.

كما صادر المرتزقة ممتلكات أسرة روكن منلا محمد، وقبل بضعة أيام طالبوا الأسرة بدفع مبلغ مالي وقدره 250 ألف ليرة سورية لقاء كل شخص من المعتقلين، ومن المحتمل أن يزداد المبلغ، حسب بعض المصادر.

وتعاني المئات من الأسر الموجودة داخل مدينة عفرين الويل نتيجة جرائم الاحتلال التركي بحقهم.

(م ح/هـ ن)

ANHA