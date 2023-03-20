مرتزقة الاحتلال يرتكبون مجزرة بحق أهالي جندريسة بسبب إيقاد نار نوروز

وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة ما يسمى أحرار الشرقية أطلقوا النار على مواطنين من أهالي ناحية جندريسة أثناء إيقادهم نار نوروز على سطح منزلهم، ما أسفر عن فقدان 4 أشخاص.

وقالت المصادر أن المواطنين تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل المرتزقة أثناء إيقادهم نار نوروز على سطح منزلهم الواقع في شارع 16 في ناحية جندريسة المحتلة. وهم كل من فرحان عثمان ٤٣ عاماً، إسماعيل عثمان ٣٨ عاماً، محمد إسماعيل عثمان ١٨ عاماً ومحمد عثمان ٤٢ عاماً.

وبحسب المصادر فإن المئات من أهالي عفرين يحتشدون في هذه الأثناء أمام المشفى العسكري التركي في ناحية جندريسة، حيث يرفض المشفى تسليم جثامين الضحايا.