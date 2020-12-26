مرتزقة الاحتلال يقتلون شابّاً في ريف مدينة سري كانيه

في سياق الانتهاكات الممنهجة التي تتّبعها مرتزقة الاحتلال التركيّ في مدينة سري كانيه وضواحيها، فقد الشاب يحيى إبراهيم العيسى البالغ من العمر 24 عاماً حياته، جرّاء إصابته بعدّة طلقات نارية من قبل عناصر المجموعات المرتزقة.

مصدر خاصّ من سكّان القرية أشار لمراسل وكالتنا إلى أنّه بتاريخ ال 24 من الشهر الجاري وفي تمام الساعة 21.00 داهم عناصر من مرتزقة فرقة الحمزات قرية الحميد، وقاموا باختطاف الشاب يحيى العيسى، وهو من سكان قرية خربة حميد المعروفة باسم قرية " الحميد " الواقعة شرقي مدينة سري كانيه، ونقله إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب الاختطاف.

وأشار المصدر إلى أنّ الأهالي عثروا صباح يوم الجمعة على جثّة الشاب يحيى على أطراف القرية.

وأوضح المصدر أنّ الشاب يحيى قُتل بعدّة طلقات نارية أصابت أماكن مختلفة من جسده".

وأكّد المصدر "أنّ أهالي القرية والعشيرة التي ينحدر منها يحيى والتي تعرف بعشيرة "القراجنة" قد عقدوا صباح اليوم اجتماعاً لبحث تداعيات الحادث والانتهاكات المستمرّة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في المنطقة".