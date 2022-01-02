مرتزقة الاحتلال يختطفون ثلاث فتيات من ريف عفرين

وبحسب مصدر محلي، أقدم عناصر من مرتزقة الأمن السياسي التابع للاحتلال التركي على اختطاف ثلاث فتيات من أهالي قرية كرزيليه التابعة لناحية شيراوا أثناء عودتهن من عملهن في الثاني من شهر كانون الأول 2021.

وأضاف المصدر، أن الشابة روهات ايبو (24 عاماً) وبرفقة شابتين أخريين لم يتم التعرف على اسميهما اعتقلن على حاجز القوس على طريق عفرين_ اعزاز.

وقال المصدر، إن المرتزقة اعتقلوا الفتيات الثلاث أثناء عودتهن من عملهن في تنظيف قناة الري بقرية جومكه/ الجميلة - مركز مدينة عفرين المحتلة، حيث يعملن كموظفات في منظمة الهلال الأحمر القطري في مدينة عفرين المحتلة.

وأردف المصدر، أنه تم تحويل الفتيات الثلاث إلى المركز الرئيس للأمن السياسي الكائن في شارع الفيلات جانب مشفى الشفاء "مشفى آفرين سابقاً" في مركز مدينة عفرين، حيث لا يزال مصيرهن مجهولاً حتى الآن.

وأضاف المصدر بأن ذوي المختطفة روهات ايبو حاولوا زيارة ابنتهم، لكن مرتزقة في قسم "الأمن السياسي" رفضوا طلبهم، بحجة عدم استكمال التحقيقات، حيث أن التهمة الموجهة لابنتهم هي العمل في هيئة المواصلات قبل احتلال مقاطعة عفرين

وأكد المصدر، أن المرتزقة يرفضون تحويل المعتقلات الثلاث إلى محكمة عفرين بحجة استمرار التحقيقات، وذلك بغية ابتزاز ذويهن مالياً.

يذكر أن حاجز القوس يعتبر أسوأ الحواجز الموجودة في منطقة عفرين المحتلة، حيث يتكرر توقيف المدنيين واختطافهم بتهم مختلفة.