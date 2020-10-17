مرتزقة الاحتلال يختطفون شبانًا من عفرين رفضوا الانضمام إليهم

تستمر تركيا بتجهيز مرتزقته لزجهم في المعارك ما بين أذربيجان وأرمينية في قره باغ، وتتنشر مراكز التدريب التابعة للاستخبارات التركية بغية تجنيدهم وإرسالهم للقتال.

وبحسب معلومات حصلت عليها مراسلتنا من مصدر موثوق داخل عفرين المحتلة، فإن مرتزقة ما يسمون بفرقة الحمزات تجبر شبان من عفرين على الانضمام إليهم والمشاركة في القتال.

المصدر قال إن المرتزقة اختطفوا 16 شابًّا، لرفضهم الانخراط في صفوف المرتزقة، وصادرت هواتفهم النقالة وأموالهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

المصدر أشار إلى أن أكثر من 400 شابًّا رفضوا التوجه إلى أذربيجان والانخراط في صفوف المرتزقة، ويتعرضون لمضايقات من قبل مرتزقة الاحتلال التركي الذين يهددونهم بالاختطاف والقتل.

(م ح/سـ)

ANHA