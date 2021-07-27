مرتزقة الاحتلال يختطفون مواطناً ويطلبون ألفي دولار للإفراج عنه

أفاد مصدر من ناحية موباتا لوكالتنا أن مرتزقة ما يسمى "جيش النخبة" التابعة لجيش الاحتلال التركي، خطفوا المواطن عبد الرؤوف عارف (50 عاماً)، من أهالي قرية شيخوتا التابعة للناحية.

المصدر أكد أن عارف تعرض للضرب والتعذيب على يد مرتزقة الاحتلال التركي الذين اقتادوه إلى مقرهم في قرية عمارا.

المصدر أوضح أن المرتزقة طالبوا ذويه بدفع ألفي دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه، وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها للاختطاف، وكانت أول مرة في 14 نسيان 2020، وحينها اضطر ذووه لدفع 250 ألف ليرة سورية كفدية للمرتزقة حتى أفرجوا عنه.

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ANHA