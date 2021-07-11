مرتزقة الاحتلال يختطفون مواطناً من قرى ناحية راجو بعفرين المحتلة

أفادت مصادر من ناحية راجو بمقاطعة عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة الاحتلال التركي على اختطاف مواطن من أمام منزله، مطالبين ذويه بفدية مالية لقاء الإفراج عنه.
خبر 2021-07-11T16:44:00 الشهباء

واختطف مرتزقة ما تسمى "الجبهة الشامية" التي تعمل بأمر مباشر من الاستخبارات التركية، مواطناً من قرية علطانيا التابعة لناحية راجو.

وبحسب المصدر، إن المواطن يدعى "كمال جعفر محمد" من أهالي قرية علطانيا اختطف في الـ 3 من الشهر الجاري، من قبل مرتزقة الجبهة الشامية واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة طلبوا من ذوي المختطف فدية مالية، دون ذكر المبلغ، لقاء الإفراج عنه. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يختطف فيها مرتزقة الاحتلال أهالي عفرين بحجج وتهم واهية، منذ احتلالها في الـ 18 من آذار عام 2018.

(ف إ)

ANHA


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