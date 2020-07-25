مرتزقة الاحتلال يختطفون مسناً من ريف عفرين

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في عفرين أن مرتزقة ما يسمى بالشرطة العسكرية وبالتنسيق مع مرتزقة السلطان مراد التابع للاحتلال التركي، أقدموا بتاريخ 24 تموز الجاري، على اختطاف المسن الكردي رمضان علو بن محمد الملقب بأبو ياسر البالغ من العمر ٧٢ عاما من اهالي قرية قسطل خضريا التابعة لناحية بلبلي في مقاطعة عفرين المحتلة.

وبحسب المنظمة فإن المسن الكردي اختطف من منزله الكائن في قرية قسطل خضريا وتم اقتياده الى جهة مجهولة، ولا زال مصيره ما زال مجهولا حتى الآن.

يذكر أنها المرة الثانية التي يتعرض فيها المسن رمضان علو للاختطاف بعد احتلال عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ك)