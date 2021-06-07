مرتزقة الاحتلال يختطفون مدنيًّا من ريف سري كانيه ويطالبون بفدية لإطلاق سراحه

في سياق الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ممن يسمون أنفسهم بـ " الجيش الوطني السوري" في مدينة سري كانيه وضواحيها من عمليات نهب وسرقة واختطاف.

أفادت مصادر خاصة لمراسل وكالتنا من داخل المدينة بقيام مرتزقة ما يسمون بـ "لواء شهداء بدر" يوم أمس باختطاف المواطن" محمود شواخ السلوم" من منزله الكائن في قرية العزيزة الواقعة غرب مدينة سري كانيه.

وأوضح المصدر أن المرتزقة أقدموا على اختطاف السلوم واقتادوه إلى جهة مجهولة دون معرفة سبب اعتقاله.

المصدر قال إن عائلة المختطف أفادت بأن المرتزقة طالبوا بدفع فدية مالية تبلغ 10 مليون ليرة سورية لإطلاق سراح.

وتشهد مدينة سري كانيه منذ احتلالها عمليات اعتقال تعسفية من قبل المرتزقة بهدف الحصول على فدية مالية من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم ناهيك عن جرائم شبه يومية بحق المدنيين.

(د أ/د ج)

ANHA