مرتزقة الاحتلال يختطفون 6 مدنيين من عفرين المحتلة

وبحسب المعلومات التي نقلها مراسلنا، عن مصادر، فإن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا، يوم أمس، على اختطاف المواطن روهات وحيد مصطفى (37عامًا)، أثناء توجهه من مدينة عفرين إلى مدينة إعزاز المحتلة لشراء مستلزمات لورشة الخياطة التي يملكها في عفرين.

المصدر الذي نقل المعلومات، أشار إلى أن روهات يعمل في مجال التطريز والخياطة في مركز مدينة عفرين، وينحدر من قرية أرنده التابعة لناحية شيه.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أخرى أن مرتزقة ما يسمون بـ "لواء سمرقند" التابع لجيش الاحتلال التركي، اختطفوا بتاريخ 4 من الشهر الجاري خمسة شبان من أهالي قرية كفرصفرة في ناحية جندريسه.

المصادر ذكرت أسماء المختطفين وهم: "أحمد حسن مامد، وحسن حسن حاس، ومراد سيدو خلو، وعبدو محمد عبدو مجيد، ومحمد خليل مراد".

هذا ولا يزال مصير المختطفين الـ 6 مجهولًا، وسط انقطاع المعلومات عن الوجهة التي اقتيدوا إليها.

(سـ)

ANHA