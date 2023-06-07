مرتزقة الاحتلال يختطفون 4 مواطنين في عفرين المحتلة بينهم شابة

حسب مصدر من المنطقة، فإن مرتزقة الشرطة العسكرية اختطفوا 4 مواطنين، بينهم شابة من أهالي قرية كفر دلي تحتاني التابعة لناحية جندريسة في مقاطعة عفرين المحتلة.

وكشف المصدر أسماء المختطفين وهم؛ أليف حج رسول، ونوال حج حنان (25 عاماً) ومحمود عبد الرحمن داوود (41 عاماً)، وعبد الله حج حنان (45 عاماً).

مشيراً أن المرتزقة اقتادوا المختطفين إلى جهة مجهولة، بغية تحصيل فدى مالية من ذويهم.

ويتّبع مرتزقة الاحتلال التركي الاختطاف في المناطق المحتلة من سوريا، كأحد الأساليب لابتزاز مَن تبقى من السكان الأصليين في تلك المناطق وجني الأموال عن طريقهم.

(آ ر/ ل م)

ANHA