مرتزقة الاحتلال يضربون شاباً ويهددونه بالقتل لمشاركته في الاحتجاجات في جندريسه

ووفق المعلومات التي نشرتها منظمة حقوق الإنسان في عفرين، فإن الشاب محمد عبدو حدو، من ناحية شيه، تعرض لضرب مبرح من قبل مرتزقة ما يسمى" السلطان سليمان شاه (العمشات)"، وذلك بسبب رفعه الرموز الكردية أثناء مشاركته في الاحتجاجات التي جرت أمام منزل الشهداء الأربعة في ناحية جندريسه.

وفي التفاصيل، أشارت المنظمة أن المرتزقة، توجهوا إلى منزل الشاب في الساعة الـ01.00 بعد منتصف الليل وطلبوا منه الخروج للأراضي المحيطة بالناحية، وفي موقع " دفا ولي" تجمعوا لضربه بشكل عنيف وتهديده بالقتل.

في حين أكدت المنظمة أن حاجز المرتزقة المتواجد في مدخل ناحية شيه من الجهة الجنوبية " طريق قرية حمام" يمنع المواطنين من التوجه لناحية جندريسه ويقوم بمضايقتهم.

(سـ)