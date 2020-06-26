مرتزقة الاحتلال تعاود اضرام النيران في ريف مدينة الباب الشرقي

وكان مرتزقة الاحتلال التركي المتمركزين في قرية السكرية والكريدية في الريف الشرقي لمدينة الباب المحتلة أطلقوا ظهر اليوم أعيرة نارية مستهدفين الأراضي الزاراعية ما أسفر عن احتراق أكثر من ٣٠ هكتاراً من أراضي قرية تل تورين وقرية جبلة الحمرة وقرية البويهج.

وتمكنت فرق اطفاء منبج من اخماد النيران بعد بلوغها مناطق تمركز قوات مجلس الباب العسكري بمساعدة القوات العسكرية والمدنيين بعد أكثر من ساعتين من العمل المضني.

وعاود المرتزقة تكرار عملية اشعال النيران مساء اليوم في الأجزاء التي لم تلتهمها النيران من أطراف قرية السكرية المحتلة محرقين الأراضي التابعة لقرية تل تورين المحررة، وما تزال النيران مشتعلة حتى لحظة اعداد الخبر.

كما أن نيران متفرقة مازالت مشتعلة في أشجار الزيتون والأشجار الحراجية التي استعصى على فرق الإطفاء الوصول اليها.

(كروب/ك)