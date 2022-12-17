مرتزقة الاحتلال التركي يُهرّبون قاتل القاصر معتز في كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر، فإن مرتزقة "السلطان مراد" قاموا بتهريب قاتل القاصر معتز عبدي (١٧عاماً)، بعد محاصرة أبناء عشيرته لسجن تل أبيض يوم أمس، مطالبين بتسليمه.

وقُتل الخميس الماضي، القاصر معتز عبدي (١٧عاماً) على يد المرتزق محمد خليفة، من مرتزقة ما يسمى السلطان مراد على خلفية خلاف بينهما حول أجور العمل في المحلج الذي يعمل فيه.

وأثار مقتله على يد المرتزق غضباً عارماً لدى أبناء عشيرته، حيث قاموا بإحراق المحلج الذي كان يديره المرتزق في قرية البديع (٧ كيلو متر شمال المقاطعة المحتلة).

وأكد المصدر أن المرتزقة قاموا بتهريبه ليلة أمس، ليفلت من العقاب، بعد ما رأوه من غضب أبناء العشيرة.

(د)

ANHA