مرتزقة الاحتلال التركي يطالبون بـ 5 آلاف دولار للإفراج عن مختطف!

وبحسب المصدر، فإن عملية اختطاف الشخص جاءت ضمن حملة اختطافات واسعة، يقوم بها مرتزقة الاحتلال التركي في مقاطعة كري سبي المحتلة.

وأفاد المصدر بأن المختطف يدعى "إبراهيم خليل العلو" وهو من قرية الطويلة شمال ناحية سلوك التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة.

وبحسب المصدر أيضًا، فإن المرتزقة طالبوا ذويه بدفع فدية مالية مقدارها 5 آلاف دولار أمريكي للإفراج عنه.

وتكررت عمليات الاختطاف التي يقوم بها المرتزقة التابعون لجيش الاحتلال التركي في المناطق السورية المحتلة، إذ يهدف المرتزقة من خلالها إلى الحصول على مبالغ مالية من ذويهم مقابل الإفراج عنهم.

ويقوم المرتزقة باقتياد المختطفين إلى جهات مجهولة، وقد وثقّت وكالتنا، من خلال مصادر محلية، موقع أحد مراكز إخفاء المختطفين، والذي يقع بالقرب من قرية عربيد التابعة لناحية سلوك، حيث يتخذ منه المرتزقة معتقلًا لمن يودون طلب الفدية عنه.

(ج)

ANHA