مرتزقة الاحتلال التركي يستولون على 32 ألف شجرة زيتون في جندريسه بعفرين المحتلة

وبحسب المصدر، فإن مرتزقة ما يسمى "سمرقند" و "لواء الوقاص" التابعتين للاحتلال التركي، استوليا على بساتين الزيتون الخاصة بأهالي قرية كفر صفرة، تقدر بأكثر من 32 ألف شجرة مثمرة.

ووفقاً للمصدر نفسه فإن (450 شجرة) تعود للمواطن حسين محمد طرموش علمًا أن زوجته (زينب عبدو) مقيمة في القرية، (650 شجرة) تعود لأولاد مجحم حاج عبدو، (300 شجرة) تعود لأولاد المرحوم رشيد إيبش، (1800 شجرة) تعود لحنان محمد بريم حسن، (3700 شجرة) تعود للمواطن رشيد خورشيد إيبش، (1200 شجرة) تعود للمواطن مراد رشيد خورشيد، (1700 شجرة) تعود للمواطن فيدان حاج عبدو، (850 شجرة) تعود للمواطن محمد حنان مجحم، (900 شجرة) تعود لأولاد مراد آغا حاج عبدو رشيد، (1050شجرة) تعود للمواطن محمد، ( 1350شجرة) تعود للمواطن عبد الحنان، ( 4000شجرة) تعود للدكتور خليل حسين حاج عبدو، (1425 شجرة) تعود للمواطن حسن عبد لله حاج عبدو، ( 1050شجرة) تعود للمواطن جمال محمد حاج عبدو، (1200 شجرة) تعود للمواطن محمد خليل بولو، (700 شجرة) تعود للمواطن خليل أحمد حاجي، (1000 شجرة) تعود للمواطن حاجي أحمد حاجي، (500 شجرة) تعود للمواطن عزيز خلو، (1300 شجرة) تعود للمواطن عبدو عصمت مراد وأشقائه، (1800 شجرة) تعود للمواطن نبي خليل نبي مراد، (350 شجرة) تعود للمواطن عابدين حاج عبدو، (500 شجرة) تعود للمواطن جلال محمد مراد، ( 8000شجرة) تعود لأسرة كدرو، (150 شجرة) تعود للمواطن محمد حسين جاسو.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المواطن برزاني خليل مراد، استعاد أشجاره التي استولى عليها المرتزقة بعد دفعه 5 آلاف دولار أميركي.

هذا ولم يستطع المصدر تزويدنا بعدد أشجار المواطن برزاني خليل مراد، والمواطنين (محمد كدرو، حسين كدرو، جميل كدرو، وخليل إيبو).

(ف إ/ س ر)

ANHA