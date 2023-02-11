مرتزقة الاحتلال التركي يسرقون المساعدات في ناحية جندريسه المنكوبة

أعلنت ما تسمى فرقة "الدفاع المدني" التابعة للاحتلال التركي، إيقاف عملية البحث عن العالقين تحت الأنقاض في ناحية جندريسه، بحجة أنه لم يبقَ أحد، فيما أكدت مصادر من داخل الناحية أن عشرات الأسر لا تزال تحت الأنقاض، وسط منع مرتزقة الاحتلال التركي للأهالي من الاقتراب منها.

وحسب الإحصائيات فإن ناحية جندريسه دمرت بنسبة 80 بالمئة بفعل الزلزال الذي ضرب باكور وتركيا وتأثرت به عدة مناطق في سوريا، في 6 شباط الجاري.

فيما أفادت مصادر من داخل الناحية لوكالتنا، بأن مرتزقة الاحتلال التركي يتقاسمون الأبنية المنهارة لسرقة ما يجدونه تحت أنقاضها في ناحية جندريسه المنكوبة.

وفي سياق متصل اندلعت اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي أمس الجمعة، في مركز مدينة عفرين وإعزاز والباب المحتلة، قتل على إثرها عدد من المرتزقة، خلافاً على تقاسم المساعدات المقدمة لأهالي ناحية جندريسه المتضررين.

ومنعت دولة الاحتلال التركي دخول المساعدات المقدمة من عدة دول إلى المناطق المتضررة في المناطق المحتلة، وخاصة لأهالي ناحية جندريسه، فيما نقلت جميع تلك المساعدات إلى الأرضي التركية.

(ج س/ف)

ANHA