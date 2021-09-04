مرتزقة الاحتلال التركي يشنون عمليات عسكرية ضد مجموعات رفضت تنفيذ الأوامر التركية

وتدور اشتباكات عنيفة بين المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي في قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة منذ يوم أمس الجمعة.

وسيطر مرتزقة الجبهة الشامية على قرى جوقه وداركريه وكامل ناحية موباتا بعد اشتباكات عنيفة مع مرتزقة الحمزات وطرد الأخيرة من تلك القرى.

وأكدت مصادر أن مرتزقة ما تسمى الجبهة الشامية يستعدون لشن عملية عسكرية ضد مرتزقة فرقة السلطان سليمان شاه والمعروفة (بالعمشات) في قرى ناحية شيه.

وبحسب المصادر فإن الاستعدادات تجري للسيطرة على قرية كاخريه بناحية موباتا وقرى جقلا الثلاث بناحية شيه، انطلاقاً من قريتي مستكا وأرندة التابعة لناحية شيه والتي تسيطر عليها مرتزقة الجبهة الشامية، وذلك وسط صمت وترقب من قبل جيش الاحتلال التركي.

وتأتي تلك التغيرات بعد انسحاب مرتزقة ما تسمى "الحمزات ـ صقور الشمال ـ فرقة السلطان سليمان شاه" من غرفة عمليات (العزم) التي أنشأتها الاستخبارات التركية والتي تضم جميع فصائل المرتزقة.

وفرض مرتزقة الجبهة الشامية مؤخراً حظراً للتجوال على ناحية موباتا بعد سيطرتها على الناحية وسط استنفار عسكري كبير من المجموعات المرتزقة في تلك الناحية مع استمرار التوتر في المنطقة.

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