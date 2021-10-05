مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون الأشجار الحراجية في قرى ناحية جندريسه

أقدم مرتزقة "الحمزات" التابعون لجيش الاحتلال التركي على قطع مئات الأشجار الحراجية الواقعة بين قريتي ساتيا وكازيه التابعتين لناحية جندريسه بشكل جائر، بهدف بيعها كحطب في أسواق عفرين وإدلب.

وبيّن مقطع فيديو المرتزقةَ وهم يقطعون الأشجار بمناشير آلية، ونقل الحطب على الدواب.

ومع اقتراب فصل الشتاء يعمد مرتزقة الاحتلال التركي إلى قطع الأشجار الحراجية وأشجار الزيتون المعمرة بشكل جائر بحجة التدفئة، لتخريب ومحو طبيعة عفرين الخلابة.

وبلغ عدد الأشجار التي تم حرقها منذ احتلال عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته 398650 شجرة، وقطع أكثر من 17ألف شجرة، بالإضافة إلى اقتلاع أكثر من 20 ألف شجرة من الجذور، بحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا.

(ف إ / ف)

ANHA