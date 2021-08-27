مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون أكثر من 2000 شجرة حراجية في عفرين

المصادر نقلت إن عناصر من مرتزقة مجموعات "محمد الفاتح و السلطان سليمان شاه و لواء السمرقند و لواء الوقاص" اقدموا على قطع أكثر من 2000 شجرة حراجية في الجبال الممتدة بين ناحيتي جندريسه وشيه بمقاطعة عفرين المحتلة.

وقالت المصادر إن المرتزقة يقطعون الأشجار بهدف بيعها كحطب ، ويتم ذلك تحت إشراف مرتزق يدعى "أبو حسين" مشيراً إلى أن كميات كبيرة يتم إدخالها إلى الأراضي التركية.

يذكر إن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم عليها مرتزقة الاحتلال التركي بقطع الأشجار في عفرين المحتلة، حيث بلغ عدد الأشجار المقطوعة في عفرين بشكل جائر من أشجار حراجية وأشجار زيتون معمرة إلى أكثر من 327 الف و330 شجرة وحرق عن ما يزيد من 17 ألف شجرة منذ بداية احتلال عفرين.

(ف إ/سـ)

ANHA