مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون أكثر من 1000 شجرة زيتون في ناحية شرا بعفرين المحتلة

وقال المصدر إن مرتزقة الاحتلال التركي المتمركزين في قرية ميدانكي أقدموا على قطع أكثر من 1000 شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها إلى أربعة مواطنين من القرية.

وذكر المصدر أسماء المواطنين الأربعة وهم "طاهر عبد الرحمن شيخ محمد ـ محمد شيخ محمد ـ عبد الرحمن حج قدري ـ علي عثمان عثمان".

وأوضح المصدر أن المرتزقة عمدوا إلى قطع الأشجار منذ عدة أيام بالمنشار الكهربائي في ساعات الليل المتأخرة.

ويهدف جيش الاحتلال التركي والمرتزقة من خلال قطع أشجار الزيتون إلى حرمان أهالي عفرين الأصليين من مصدر رزقهم الوحيد وإجبارهم على ترك المقاطعة المحتلة في إجراء ممنهج لاستكمال التغيير الديمغرافي.

(ف إ/س ر)

ANHA